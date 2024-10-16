Родственники украинских военнослужащих, пропавших без вести, провели акцию протеста

В Киеве в среду состоялся митинг родственников украинских военных, исчезнувших без вести на покровском направлении, как сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Родственники бойцов, пропавших без вести на покровском направлении, вышли на митинг на майдане в Киеве. Ранее люди массово сообщали в соцсетях о пропаже своих близких», — говорится в сообщении.

Согласно информации, в социальных сетях появилось множество заявлений о пропаже военнослужащих 152 бригады, а их родные утверждают, что мобилизованные не прошли должного обучения и подготовки, что ставит под угрозу их жизни на восточном фронте.

Люди выражали свою обеспокоенность по поводу отсутствия информации о судьбах их близких и требовали от властей ясных и конкретных ответов.

Ранее сообщалось, что более 50 тыс. человек на Украине признаны без вести пропавшими.