В реестре пропавших без вести украинцев в ходе боевых действий оказалось 55 тыс. человек. Об этом сообщил «Коммерсантъ» в пятницу, 27 сентября. Этот реестр работает с мая 2023 года.

Ранее об этом сообщил замглавы украинского МВД Леонид Тимченко, уточнив, что среди без вести пропавших 55 тыс. граждан большая часть является военными.

На данный момент в некоторых случаях после поисков оказывается, что гражданин оказался в плену, в других же случаях чаще всего устанавливаются погибшими те, кого ранее считали пропавшими без вести.

Напомним, ранее сообщалось, что британский премьер встретился с Дональдом Трампом во время своего визита в США. Встреча же с Камалой Харрис не состоялась по пока не названным причинам.