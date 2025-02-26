Родные военнослужащих пожаловались на проблемы при выплатах из-за прописки

Родственники военнослужащих, участвующих в СВО, сталкиваются с трудностями при получении положенных выплат из-за формальной регистрации по месту жительства. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов в своем телеграм-канале.

Депутат описал распространенную ситуацию, когда семьям военнослужащих отказывают в выплатах на местном уровне, ссылаясь на то, что боец зарегистрирован в другом населенном пункте.

К Иванову обратились военнослужащие с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. Депутат выразил опасение, что подобные случаи будут происходить все чаще.

Он считает, что для решения проблемы необходимо установить единые стандарты для назначения выплат. Иванов пообещал обсудить этот вопрос на ближайшем заседании Госдумы.

Ранее сообщалось, что ВСУ отрезают пальцы убитым в Курской области сослуживцам для учета погибших.