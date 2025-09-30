Родственники жертв теракта в «Крокусе» избегают судебных заседаний

Родственники людей, погибших во время террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске, практически не присутствуют на судебных заседаниях по делу. Об этом стало известно РИА Новости.

По информации источников, близкие погибших сознательно избегают посещения суда, поскольку каждое заседание заставляет их вновь и вновь переживать ужас произошедшего.

Теракт произошел 22 марта 2024 года. Преступники проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а позже — устроили поджог в здании концертного зала, где должна была выступить группа «Пикник».

Жертвами трагедии стали 49 человек, один человек числится пропавшим без вести. Еще 609 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Предварительная оценка материального ущерба от преступления составляет 6 млрд руб.

Ранее сообщалось, что суд по делу о теракте в «Крокусе» близок к завершению этапа допроса потерпевших.