Родственников экс-замглавы МО пригласили на допрос по делу о хищении средств парка «Патриот»

Военные следователи провели допрос родственников Павла Попова, обвиняемого в хищении средств парка «Патриот». Сотрудники органов побеседовали с женой Попова и двумя его сыновьями. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщил ТАСС.

На допрос вызвали Ларису, Валентина и Романа Поповых. Адвокат обвиняемого отметил, что не осведомлен о том, какие именно следственные мероприятия проводились с близкими родственниками его подзащитного.

Роман Попов был вовлечен в продажу военной экипировки, до 2021 года он также являлся учредителем Химкинской федерации каратэ киокусинкай. Информация об остальных родственниках неизвестна.

Ранее сообщалось о том, что Павла Попова не будут сажать в одну камеру с опасными преступниками. Его оградят от рецидивистов и тех, кого подозревают в совершении насильственных действий, т.к. он никогда прежде не нарушал закон.