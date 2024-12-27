Родственницу свергнутого Башара Асада задержали в аэропорту Ливана

В международном аэропорту столицы Ливана, Бейрута, задержали супругу Дурейда Асада — двоюродного брата экс-президента Сирии, свергнутого в начале декабря. Об этом сообщает газета Al Nahar.

По информации ливанских обозревателей, родственница экс-президента Сирии и ее дочь пытались покинуть Ливан по фальшивым документам. Это выяснилось во время проверки их паспортов. Семья Дурейда Асада сбежала в Бейрут в начале декабря, после того, как сменилась власть в Сирии.

Двоюродный брат экс-президента Сирии Башара Асада является сыном Рифата Асада, брата покойного сирийского лидера Хафеза Асада. Сам Рифат Асад обвинялся в коррупции и военных преступлениях: дела возбуждали в ряде европейских стран. По состоянию здоровья разбирательства прекратили.

Ранее сообщалось, что у жены Башара Асады диагностировали рецидив лейкемии.