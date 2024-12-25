У жены Башара Асада обнаружили рак

У супруги бывшего президента Сирии Башара Асада Асмы врачи подтвердили рецидив острого миелоидного лейкоза, сообщило издание The Telegraph. Специалисты оценивают ее шансы на выздоровление как 50 на 50, поэтому для снижения риска инфекций Асма была помещена в стерильное отделение.

В условиях строгой карантинной изоляции Асме запрещено общаться с другими людьми. За ее состоянием наблюдает отец Фаваз аль-Ахрас, который, как сообщает источник, испытывает сильное горе из-за болезни дочери.

Лечение Асмы от лейкемии началось в мае 2024 года. Ранее, в 2018 году, у нее была диагностирована ранняя стадия рака груди, и в январе 2019 года опухоль была успешно удалена.

Как сообщил телеканал CNN, Асма недовольна жизнью в Москве после вынужденной эвакуации ее мужа из Сирии и, по слухам, подала на развод. Отмечалось, что она намерена вернуться на родину в Великобританию.

Асма переехала в Сирию в 25-летнем возрасте, где вышла замуж за Башара Асада. В Сирии и за ее пределами она стала известна как образованная, стильная и амбициозная первая леди. В браке у Асадов родилось трое детей — старший сын Хафез (2001 года рождения), дочь Зейн (2003 года) и младший сын Карим (2004 года).

Как позже сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информация о разводе Асадов является недостоверной.