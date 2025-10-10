Два молодых быка из Подмосковья стали неожиданными звездами Российской агропромышленной выставки «Золотая осень — 2025». Племенные животные по кличке Адреналин и Висмут с серпуховской экофермы «Заречье» привлекли всеобщее внимание в современном павильоне «Тимирязев Центра», передает REGIONS.

Несмотря на юный возраст (чуть больше года), Адреналин и Висмут демонстрируют впечатляющую массу: 581 и 569 килограммов соответственно. Представители абердин-ангусской породы сохраняют спокойствие, несмотря на постоянные фотосессии посетителей, став живой иллюстрацией достижений подмосковного животноводства.

Ветеринарный врач Валерий Горелочкин отметил, что хозяйство специализируется на мраморном мясе с тонкой жировой прослойкой. В настоящее время поголовье составляет около 500 животных, но для поддержания статуса племенного хозяйства важно ежегодно продавать 10% поголовья.

Выставка становится ключевой площадкой для демонстрации как раз всех племенных качеств — благодаря ей о подмосковных быках узнают по всей России и за рубежом. Только в этом году 47 телок и бычков отправились в Новосибирск, 15 — в Дагестан, укрепляя генетический потенциал отечественного животноводства.

Посетители отмечают не только внешние данные животных, но и символический смысл их успеха. Хозяйство из Серпухова уже не первый раз побеждает в престижных выставках и старается не сбавлять обороты.

Ранее сообщалось, что легендарная буренка из Подмосковья прославилась на всю Россию.