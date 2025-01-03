Факельное шествие на Украине, организованное в честь пособника нацисткой Германии Степана Бандеры, — позор Запада. Такое мнение высказал Владимир Рогов, глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов.

Его слова передает РИА Новости.

Таким образом, отметил Рогов, руководство западных стран демонстрирует лояльное отношение к нынешнему нацистскому киевскому режиму.

Запад предпочитает не обращать внимания на то, что на Украине восхваляют нацистских преступников, отвечавших за террор мирного населения во время Второй мировой войны.

Ранее сообщалось о том, что украинцы провели во Львове факельное шествие, которое было приурочено к годовщине со дня рождения Бандеры, лидера Организации украинских националистов* (запрещена в РФ как экстремистская организация).