Украинские националисты отпраздновали день рождения Бандеры факельным шествием

Украинцы провели во Львове факельное шествие, которое было приурочено к годовщине со дня рождения Бандеры, лидера Организации украинских националистов*. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Большое количество людей во Львове вышло на улицы, чтобы отпраздновать день рождения Бандеры.

«Факельное шествие в честь дня рождения лидера ОУН(б)* Степана Бандеры проходит во Львове», — указали журналисты.

Они также выложили в телеграм-канале издания видео, снятое очевидцем этого события. На нем толпы людей движутся по львовским улицам с файерами и факелами.

Ранее сообщалось, что украинские власти пожаловались Евросоюзу на Словакию за ее угрозы прекратить поставки электроэнергии. Словацкий премьер-министр Фицо заявил, что его страна может прекратить приток электричества на территорию Украины за ее отказ от транзита российского газа в Европу. Киев считает такие угрозы «грубым нарушением европейских регуляций».

*запрещена в РФ как экстремистская организация