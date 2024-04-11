К атакам на Запорожскую АЭС причастны военные из 121-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ из Кировоградской области. Такое мнение в разговоре с РИА Новости выразил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Спикер заявил, что к опасным атакам на ЗАЭС имеют отношение боевики 121-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ из Кировоградской области. По его мнению, именно они выполняли являющиеся преступными приказы и били дронами, а также артиллерией, по станции, Энергодару и Каменско-Днепровскому району. Также он сказал, что подразделения названной выше бригады в настоящее время базируются в Никополе, а также пригороде данного населенного пункта. Войска России уже нанесли удары по обозначенным территориям.

7 апреля пресс-служба Запорожской АЭС докладывала об атаке БПЛА, который ударил в купол шестого энергоблока. В опубликованном заявлении отмечалось, что каких-либо критических повреждения объект не получил. В понедельник над ЗАЭС удалось сбить киевский дрон-камикадзе, который после этого упал на крышу все того же шестого энергоблока. Никаких угроз тогда зафиксировано не было. Еще один удар произошел во вторник, когда украинцы с помощью беспилотника атаковали единственный в мире тренажерный центр, где установлен тренажер реакторного зала, выполненный в реальном размере.

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