В Запорожской области пожилой мужчина смог избежать столкновения с украинским беспилотным летательным аппаратом, который атаковал его автомобиль. Об этом стало известно из сообщения РИА Новости, которое ссылается на Владимира Рогова, возглавляющего комиссию Общественной палаты Российской Федерации по вопросам суверенитета.

Как рассказал источник, инцидент случился в районе 20 км от линии соприкосновения на дороге, соединяющей Мелитополь и Васильевку.

Он сообщил, что пожилой человек, управлявший автомобилем, увидел в зеркале заднего вида приближающийся к нему беспилотный летательный аппарат. Он мгновенно отреагировал на возникшую угрозу и успел отвести машину в сторону, чтобы избежать столкновения.

Рогов отметил, что подобные происшествия уже не являются чем-то необычным для местных жителей.

«Запорожцы живут в тех реалиях, когда уже простой пенсионер готов оперативно реагировать на угрозу», — подчеркнул Рогов.

Ранее сообщалось, как российский боец в зоне СВО в одних спортивных и тапках сбил дрон ВСУ, привстав с кровати.