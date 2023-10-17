Глава движения «Мы – вместе с Россией» рассказал о новой тактике, используемой украинской армией на запорожском фронте. Подробности рассказало РИА Новости .

По словам Рогова, после провала контрнаступления и больших человеческих потерь во время попыток его провести киевские власти решили сменить тактику ведения боя. Теперь боевики не предпринимают попыток нанести масштабные удары. Рогов рассказал, что новая тактика ВСУ предполагает небольшие атаки и краткосрочные бои.

Глава движения подчеркнул, что смена тактики не помогла украинским боевикам достигнуть результатов. Все попытки украинских войск атаковать отражаются русской армией. Также российские военнослужащие наносят противнику чувствительные удары во время контратаки.