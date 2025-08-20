Рогов сообщил о пострадавших после удара ВСУ по школе в Запорожской области

ВСУ ударили по школе в Запорожской области, пострадали учительница и 5-классник

Общество

Фото: [Медиасток.рф]

ВСУ в среду, 20 августа, атаковали школу в Запорожской области, есть раненые, сообщил в беседе с РИА Новости Владимир Рогов, глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.

Рогов утверждает, что противник намеренно атаковал жилой сектор и объекты гражданской инфраструктуры.

«Противник на протяжении всего дня осуществлял массированный артиллерийский обстрел, удар РСЗО и атаку дронами по Каменке-Днепровской. Под удар попала в том числе школа», — цитирует его агентство.

В результате удара одна из гражданских получила ампутацию руки, а ученик пятого класса был ранен осколками.

