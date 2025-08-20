Рогов сообщил о пострадавших после удара ВСУ по школе в Запорожской области

ВСУ в среду, 20 августа, атаковали школу в Запорожской области, есть раненые, сообщил в беседе с РИА Новости Владимир Рогов, глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.