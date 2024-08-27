Сразу несколько российских ракет (по некоторым данным «Искандер») прилетели по отелю «Аврора» в Кривом Роге, где, по предварительной информации, размещались в наспех созданных казармах иностранные наемники ВСУ.

Как передает сетевое издание Readovka, удар по вузу пришелся аккурат в полночь вторника, 27 августа. Судя по кадрам, что постят украинские паблики, среди раненых и убитых нет ни одного гражданского, сплошь тела в военной форме. Российские военкоры сразу задались вопросом, что военные могут делать в заведении для туристов.

«Никаких раненых мирных на кадрах и близко нет, да и сфера туризма в незалежной сейчас явно просела. Поэтому отели выступают базой для временной или постоянной дислокации боевиков. ВСУшники и раньше расселяли иностранных наемников в здания гостиниц», — приводится в публикации.

Как видно на публикуемых в соцсети кадрах, снесена буквально половина здания отеля.

Тем временем воздушная тревога в настоящее время объявлена по всему центру Украины.

Закрыть проблемный вопрос с вошедшими на территорию российского приграничья в Курской области украинскими боевиками может лишь их плотная блокада со стороны Армии России. Такую точку зрения высказал занимавший должность вице-президента РФ во времена Бориса Ельцина Александр Руцкой.