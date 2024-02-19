Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об ожесточенных боях, которые сейчас ведут российские военные на Запорожском направлении. Подробности рассказало РИА Новости .

По словам Рогова, сейчас самые активные боевые действия идут в районе сел Вербовое и Работино, где российские войска продолжают теснить украинских боевиков. Сообщается, что украинская армия несет большие человеческие и технические потери, поражения наносятся как технике, так и личному составу ВСУ.

Рогов рассказал, что российские войска наносят удары по позициям ВСУ из нескольких точек: Новопокровки, Вербового, Новопрокоповки и западнее Работино.

Как уже отмечал Рогов, боевые действия на Запорожском направлении особенно активизировались. По данным Минобороны, за сутки российские войска могли занять выгодные позиции, Украина потеряла 70 человек и семь единиц техники у местных сел.