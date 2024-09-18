Рогов: в подконтрольном ВСУ Запорожье прозвучала серия взрывов

Вечером в среду, 18 сентября, во временно оккупированном ВСУ городе Запорожье прогремела серия взрывов. Об этом в своем аккаунте в соцсетях сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Он уточнил, что взрывы звучат одновременно в разных районах города. По сообщениям местных жителей, к настоящему времени прогремело не менее пяти сильных хлопков.

«Во временно оккупированном нацистами городе Запорожье прозвучал сначала один, а затем, спустя буквально несколько секунд — еще серия взрывов», — написал Рогов.

Он добавил, что, по предварительной информации, работает украинская ПВО.

Ранее мы писали, что момент взрыва в атакованном беспилотниками Торопце под Тверью попал на видео и был больше похож на ядерный гриб.