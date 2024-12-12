Гагин назвал взятие Курахово в ДНР вопросом нескольких дней

Полное освобождение ключевого города Курахово в Донецкой народной республике случится буквально на днях. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.

Буквально накануне стало известно, что российские бойцы совершили прорыв обороны к северу от Курахово в ДНР. Город оказался в окружении. Бойцы полностью перекрыли последний оставшийся путь отступления для украинских сил. Это практически лишает врага шансов на безопасный выход. Речь идет о трассе Курахово — Запорожье.

«Я не могу сейчас какие-то прогнозы давать о том, когда мы возьмем полностью населенный пункт. Но, я думаю, что, возможно, это вопрос нескольких дней», — сказал Гагин.

При этом собеседник агентства подчеркнул, всё сказанное им — это не какой-то точный прогноз, ибо ситуация может измениться в любой момент.

«Может произойти что угодно: противник может перегруппироваться, усилить группировку, войти назад какими-то новыми силами, подтянуть резервы», — добавил Гагин.

Ранее сообщалось, что ВСУ пытаются в массовом порядке выводить остатки группировки из Курахова.