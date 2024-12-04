Российские войска зашли в тыл группировки ВСУ в Великой Новоселки, как рассказал Рогов в беседе с РИА Новости.

На запорожском направлении произошло значительное изменение ситуации в пользу российских войск. Как сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, российские подразделения успешно продвинулись в тыл украинской группировки в районе Великой Новоселки.

В конце прошлого месяца он отметил, что российские солдаты закрепились на восточных окраинах поселка, блокировав ключевые пути снабжения противника. Данное продвижение имеет стратегическое значение, так как Великая Новоселка является важным узлом командно-логистической инфраструктуры ВСУ. Захват этих позиций значительно ослабляет украинскую группировку и открывает новые возможности.

Более того, российские войска вошли в село Новый Комар, которое территориально находится севернее от Великой Новоселки. Прямо сейчас там ведутся ожесточенные бои, но инициатива, по словам Рогова, остается в руках подразделений ВС РФ.

Ранее под Великой Новоселкой в плен сдались несколько украинских солдат. Семь военнослужащих армии противника входили в так называемую президентскую бригаду ВСУ.