Владимир Валерьевич Рогов является председателем Запорожского движения, которое называется «Мы вместе с Россией». Он, как и многие, активно пользуется соцсетями и ведет там свою страницу, где часто пишет о последствиях ударов Вооруженных сил Украины и действиях ВС РФ.

Так утром в среду, седьмого октября 2023 года, он заявил, что Каменка-Днепровская (город, находящийся в Запорожской области) попала под удар БПЛА со стороны боевиков ВСУ в 7 часов утра.

Они сбросили взрывное устройство с применением беспилотного летательного аппарата на улице Усачева у паспортного стола. На данный момент известно, если верить предварительной информации, что разрушений и пострадавших в результате этой атаки нет, о чем также написали в RT.

Ранее мы уже говорили о том, что в Суражском районе Брянской области российским силам противовоздушной обороны удалось сбить два беспилотника Вооруженных сил Украины.