Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин в интервью «Газете.Ru» призвал избранного президента США Дональда Трампа сделать шаг к урегулированию конфликта на Украине с помощью прекращения поставок военной помощи.

Журналисты спросили у Рогозина, что он думает о вступлении Трампа на место президента США и как, по его мнению, при республиканце изменится политический курс. Сенатор отметил, что Трамп мог бы сбавить обороты демократии на Украине, потому что она скатилась в откровенный современный фашизм.

«Единственное, что ему можно рекомендовать — пусть просто прекратит военную помощь этим негодяям. Трамп сделает большое дело, если просто прекратит оказывать помощь фашистам», — сказал Рогозин.

Однако не Трампом единым. По мнению Рогозина, только русский солдат поставит точку в этом конфликте и восстановит справедливость.

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