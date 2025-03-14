В своем телеграм-канале сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин сообщил, что Вооруженные силы Украины начали в последнее время активно использовать для обработки своих беспилотных летательных аппаратов высокотоксичные вещества и ракетное топливо.

По данным Рогозина, было отмечено большое количество случаев отравления военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, которые контактировали с захваченными беспилотными летательными аппаратами без использования средств защиты.

«Противник перед запуском начал обрабатывать свои дроны сверхтоксичными ядами и ракетным топливом, похожим по химсоставу на гептил», — написал он.

Дмитрий Рогозин подчеркнул, что полученные им сведения являются максимально точными, и обратился к российским военнослужащим с призывом быть бдительными и заботиться о своей безопасности.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье мужчина вышел «поохотиться» на дроны и сбил украинский БПЛА из ружья.