Рогозин выступил против запрета смартфонов на СВО из-за баранов на фронте

Сенатор от Запорожской области и экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в беседе с «Газетой.ру» рассказал, почему мобильные устройства и выход в интернет на самом деле важны на спецоперации. Он также призвал Госдуму отказаться от правок, запрещающих смартфоны в зоне СВО.

Как пояснил Рогозин, смартфоны выступают не только ниточкой к дому и развлечением, но и являются средством для загрузки стратегически важных сведений. Например, можно включить в технику высокоточные цифровые карты и навигацию ГЛОНАСС, а также таблицы с баллистикой. Это пригождается в зоне СВО, а иногда является незаменимым. По мнению бывшего главы Роскомоса, нужно не запрещать смартфоны и другие носители, а проводить тщательную «интернет-гигиену».

«Безусловно, на фронте найдутся и бараны, которые будут игнорировать жесткие правила безопасного использования интернета, но из-за них запрещать столь важный ресурс коммуникации будет делом неумным, я бы даже сказал подрывным», — резюмировал он.

По словам Рогозина, каждый военный знает, что скопление техники с выходом в Сеть способно подсказать противнику местоположение. Однако для этого есть и другие хитрые способы, например, дроны, космическая съемка и РЭБ. На СВО следят за конфиденциальностью общения, не позволяют долго использовать связь вне служебных целей. Если все происходит быстро, то зафиксированный сигнал локации противником погаснет через 10 минут.

Напомним, в России рассматривают введение запрета смартфонов на СВО. Такое предложение поступило из оборонного комитета Госдумы. Нарушителей предложили привлекать к дисциплинарному аресту до 10 суток и более серьезным наказаниям.