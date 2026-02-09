Рок-группа «Земляне» открыла гастрольный сезон концертом в Москве

В старинном особняке московского клуба Magnus Locus 6 февраля царила особая атмосфера. Здесь легендарная рок-группа «Земляне» открыла новый концертный сезон, превратив выступление в доверительный диалог с публикой.

Камерная обстановка только усилила эффект от живого звучания знаковых хитов. С первых аккордов зал включился в процесс: зрители подпевали, танцевали, зажигали экраны телефонов. Знакомые композиции, прозвучавшие в обновленных аранжировках, сохранили свою узнаваемость, но обрели новое дыхание. Публика разных возрастов реагировала горячо и непосредственно, неоднократно вызывая музыкантов на бис.

Музыканты подчеркнули, что вечер стал для них не просто концертом.

«Для нас это было не выступление, а именно встреча — с близкими по духу людьми, с теми, кто знает и чувствует нашу музыку. Мы видели неподдельные эмоции в глазах присутствующих, слышали, как они подпевают и аплодируют, чувствовали отдачу зала. Это ощущение взаимности — самое ценное, что может быть на концерте», — поделились впечатлениями музыканты.

Московский концерт дал старт масштабному туру по стране. В ближайших планах группы — выступления в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре и других городах. Поклонников ждет и еще одно значимое событие: в текущем году на цифровых платформах ожидается премьера фильма-концерта под названием «Земляне. Возвращение легенды».

