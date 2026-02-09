Роковая поездка из Новосибирска: как успешный кастинг в Пекине для модели обернулся вечным сном

Молодая модель из Новосибирска уже год находится в коматозном состоянии после трагического инцидента во время рабочей поездки в Пекин в феврале 2025 года. Об этом пишет «КП‑Новосибирск».

Как рассказала мама девушки, та успешно прошла кастинги и заключила два контракта, а на следующий день после радостного разговора с родными ее обнаружили без сознания в ванной комнате. Врачи диагностировали разрыв аневризмы, вызванный врожденной патологией, о которой ранее никто не подозревал. Единственным тревожным симптомом в прошлом были головные боли после перелетов, которые семья списывала на акклиматизацию. После экстренной операции в пекинской клинике девушка провела там почти два месяца, после чего началась сложная транспортировка на родину.

Сначала ее на реанимобиле перевезли в Благовещенск, затем в краевую больницу Барнаула и, наконец, в Заринск Алтайского края, где проживает семья. После пяти дней в местной больнице пациентку перевели домой, где установили все необходимое оборудование для ухода, включая противопролежневый матрас.

