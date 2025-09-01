Роковой обгон: Mercedes жестко столкнулся с поворачивающим КамАЗом на трассе

На автодороге Сургут — Салехард произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Как сообщает со ссылкой на ГИБДД интернет-издание «Ямал-медиа», не обошлось без пострадавших.

Инцидент случился 31 августа около 21:35 на 478-м километре трассы. По предварительным данным Госавтоинспекции Ямала, водитель Mercedes при совершении обгона столкнулся с КамАЗом, который в тот момент начал поворот налево. В результате аварии пассажирка иномарки, женщина 1983 года рождения, получила травмы и была госпитализирована.

Это происшествие стало одним из пяти дорожных инцидентов, зарегистрированных в ЯНАО за последние сутки. Общая статистика с начала года показывает, что на дорогах региона произошло 2892 аварии, в которых погибли 15 человек, а травмы получили 1868 человек, включая 31 ребенка. Многие ДТП происходят из-за рискованных маневров на загородных трассах, где водители недооценивают скорость и дистанцию.

