Роман Чекушов: одним из способов проверки возраста в магазинах может стать аутентификация через MAX

Статс-секретарь — заместитель руководителя Минпромторга РФ Роман Чекушов заявил, что в ведомстве ждут появления различных способов подтверждения возраста в магазинах, в том числе через российский мессенджер MAX. Об этом сообщает ТАСС .

По словам Чекушова, до конца осеннего периода в одной из торговых сетей в пилотном режиме начнут использовать биометрическую систему. Идентификацию граждан по биометрии позволяют обеспечивать несколько сервисов.

«Это единая биометрическая система. Это первый национальный мессенджер MAX.<...> У нас уровень развития цифровых сервисов торговли запредельный. Поэтому я думаю, что мы увидим разные решения, которые будут удобны гражданам», — отметил Чекушов.

Он добавил, что в России почти у каждой торговой сети есть собственные информационные системы, позволяющие реализовывать программы лояльности. Вся эта цифровая инфраструктура дает возможность внедрять решения, связанные с биометрией.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев завел канал в мессенджере MAX.