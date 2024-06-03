Роман Костомаров рассказал, как довел россиянок до слез

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров в беседе с RT признался, что пережитый кошмар с комой и ампутацией позволил ему чаще бывать на встречах, а также вызывать в людях чувство глубокого сочувствия. Многие не могут сдержать эмоций после его рассказа.

До изменения тела Костомаров участвовал в спортивных мероприятиях, программах, приходил на встречи в кругу знакомых тренеров и коллег, но на других событиях обычно бывал не частым гостем.

Теперь же, после того, как врачи буквально вытащили его с того света, он стал желанным гостем везде, в том числе и медицинских кругах. Одна из таких встреч прошла в медуниверситете в городе Томск, где на гостя смотрели уже не только как на Чемпиона, но и интересного пациента.

«В Томске реально был полный зал. Когда я начал рассказывать о том, что со мной происходило, что пережили мои близкие, жена, дети и особенно мама, многие женщины плакали. То есть всех цепляет эта история. Конечно, раньше такого внимания не было. Даже когда ты олимпийский чемпион, через полгода после Игр тебя по-любому забудут, это нормально», — рассказал Костомаров.

Напомним, что в январе 2023 года Роман Костомаров попал в больницу с пневмонией. Состояние серьезно ухудшилось, потребовались ЭКМО и ИВЛ. В процессе начался сепсис и проблемы с кровообращением. Вскоре врачи приняли решение об операции: звезде ампутировал кисти обеих рук и обе стопы. Костомаров выкарабкался, с ним постоянно находилась супруга, поклонники слали теплые пожелания, с ним общались психологи. Постепенно фигурист свыкся с произошедшим, поставил протезы и сейчас не забрасывает любимое дело, пробуя разные виды спорта и привыкая к новому телу.

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