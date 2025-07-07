Романа Старовойта могли осудить на 20 лет за колоссальные растраты

Бывший министр транспорта России Роман Старовойт, тело которого нашли в личном автомобиле в Одинцово, мог стать фигурантом как минимум двух уголовных дел. Об этом сообщает Shot.

По неофициальным данным канала, Старовойт мог стать фигурантом уголовного дела о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Курской области. По данным источников, ему грозило до 20 лет лишения свободы по статьям о мошенничестве и растрате (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ).

СК продолжает устанавливать обстоятельства произошедшего. Официальных заявлений о причастности Старовойта к хищениям не поступало, но источники утверждают, что следствие интересовалось его возможной ролью в схемах с подрядчиками Курской области. В Mash указывали на роскошную резиденцию, которую возвела, предположительно, та же компания. Речь может идти о суммах от 200 млн до 1 млрд рублей.

Ранее в СК России сообщили наиболее вероятную версию гибели Романа Старовойта.