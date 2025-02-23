Романтик года: в Петербурге кавалер прокатил свою девушку в ковше экскаватора

В ночную авантюру ввязалась молодая пара из Санкт-Петербурга. Молодой человек решил удивить свою девушку и покатать её на тракторе «Беларусь». Девушка сидела в ковше машины, наслаждаясь экстремальной поездкой по культурной столице.

Друг романтика запечатлел происходящее на телефон. Вероятно, все молодые люди были в приподнятом настроении — после поездки они едва держались на ногах. Неизвестно, откуда у парня взялся трактор, но его спутницу явно никто не удивлял так, как он.

Пользователи Сети оценили завирусившееся видео и поступок парня. Большинство юзеров сошлись во мнении, что зачем нужны всякие Mercedes и BMW, если есть «Беларусь».

Сейчас пару экстремалов ищут полицейские, изучив внимательно видео.

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