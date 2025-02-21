Российские мужчины назвали лучшие подарки на 23 февраля

Российские мужчины оказались не притязательны в плане подарков на День защитника отечества, однако многие все-таки смогли назвать, что хотели бы получить от близких и друзей. Это удалось выяснить благодаря опросу KP.RU .

Почти 40% опрошенных мужчин признались, что будут рады любому подарку на 23 февраля. Им главное, что ближний уделил им внимание и порадовал. При этом 37% опрошенных заявили, что лучшим подарком станет «праздничный» покой: никаких дел и отвлечений, а полноценный выходной на свое усмотрение.

Носки и тапочки назвали одними из самых плохих презентов, хотя 5% признались, что не откажутся от практичных мелочей. А вот инструменты оказались актуальны для 14% мужчин. Чуть меньше сильная половина хочет получить дорогой алкоголь и парфюм. 7% не против принять бытовую технику, ремень или кошелек. 3% назвали бритву и пену, 2% — кружку.

Однако мужчины все-таки просили учесть дарительниц, что покой и тишина пока в приоритете над всеми материальными предметами.

Ранее сообщалось об истории и традиции празднования 23 февраля.