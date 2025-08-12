Роналду объяснил, почему сделал предложение возлюбленной спустя 9 лет отношений

Звездный футболист Криштиану Роналду сделал предложение своей возлюбленной Джорджине Родригес. Она и ее поклонники ждали этого важного события девять лет. Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа», у этого затяжного решения были свои причины, о которых поведал сам спортсмен.

Футболист преподнес возлюбленной кольцо с 40-каратным бриллиантом стоимостью 6 миллионов евро — украшение, достойное королевских особ. Джорджина подтвердила новость трогательным постом в соцсетях: «Да, согласна. В этой и во всех моих жизнях».

История любви пары началась в 2016 году в мадридском бутике Gucci, где 21-летняя Джорджина работала продавцом-консультантом. Случайная встреча переросла в роман, а затем — в большую семью с пятью детьми. Роналду неоднократно называл Джорджину женой в публичных выступлениях, но официальное предложение сделал только сейчас, объяснив это особым «щелчком», которого они ждали вместе все эти годы.

«Когда почувствуем тот самый щелчок». Как и все в нашей жизни, она понимает, о чем я. Это может случиться через год, через полгода или даже через месяц. Но я на 1000% уверен, что это произойдет», — пояснял однажды Роналду.

Свадьба, по данным испанских СМИ, состоится летом — в сезон, когда пара познакомилась. Дети Роналду и Родригес примут непосредственное участие в церемонии. Особое внимание уделят памяти Анхеля, сына, который умер при рождении еще в 2022 году.

Джорджина, воспитывающая как общих детей, так и детей Роналду от предыдущих отношений, давно доказала, что стала для футболиста не только женой, но и верным другом, и надежным партнером.

