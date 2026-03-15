Росавиация предупредила о корректировках рейсов в Шереметьево

Аэропорт Шереметьево продолжает обслуживать рейсы, однако прием и отправка воздушных судов сейчас осуществляются только после согласования с профильными службами. Об этом сообщили в Росавиации .

По информации ведомства, такой порядок введен из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе московской авиагавани. В связи с этим работа аэропорта организована в особом режиме.

В Росавиации также предупредили, что пассажирам следует учитывать возможные изменения в расписании. Корректировки могут затронуть как время вылета, так и прибытия отдельных рейсов.

Пассажирам рекомендуют заранее уточнять актуальную информацию у авиакомпаний и следить за обновлениями на онлайн-табло аэропорта.

