Росавиация предупредила о корректировках рейсов в Шереметьево
Росавиация: вылеты и прилеты в аэропорт согласовывают с уполномоченными органами
Аэропорт Шереметьево продолжает обслуживать рейсы, однако прием и отправка воздушных судов сейчас осуществляются только после согласования с профильными службами. Об этом сообщили в Росавиации.
По информации ведомства, такой порядок введен из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе московской авиагавани. В связи с этим работа аэропорта организована в особом режиме.
В Росавиации также предупредили, что пассажирам следует учитывать возможные изменения в расписании. Корректировки могут затронуть как время вылета, так и прибытия отдельных рейсов.
Пассажирам рекомендуют заранее уточнять актуальную информацию у авиакомпаний и следить за обновлениями на онлайн-табло аэропорта.
