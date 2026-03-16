Росавиация сообщила о восстановлении штатной работы московских аэропортов
В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево отменены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
По информации ведомства, воздушные гавани вновь работают в штатном режиме, а рейсы выполняются без дополнительных ограничений.
В Росавиации уточнили, что ранее введенные меры носили временный характер и были связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов.
После отмены ограничений аэропорты столичного авиаузла постепенно возвращаются к обычному расписанию, однако пассажирам рекомендуют дополнительно проверять актуальное время вылета и прилета рейсов у авиакомпаний и на онлайн-табло.
Ранее сообщалось, что вылеты и прилеты в аэропорт согласовывают с уполномоченными органами.