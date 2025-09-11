Вертолет Ми-8 экстренно сел в Калининграде

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в калининградском аэропорту Храброво из-за неисправности двигателя. На борту находились 23 человека, пострадавших нет. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Воздушное судно выполняло плановый рейс, когда на борту возникла нештатная ситуация. Пилоты вертолета Ми-8 отработали ситуацию без паники — экипаж принял решение об экстренном возвращении и произвел аварийную посадку в аэропорту вылета.

Инцидент произошел днем, в 15:44 по московскому времени. Посадка прошла мягко благодаря слаженным действиям экипажа и отработанным процедурам. На борту кроме трех членов экипажа находилось двадцать пассажиров. Никто из них не пострадал.

По предварительной информации, причиной происшествия стали технические неполадки в работе одного из двигателей. Специалисты уже приступили к осмотру воздушного судна для установления всех обстоятельств случившегося.

