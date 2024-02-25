Росгвардейцы достойно выступили на соревнованиях «Kuwait SWAT Elite International Competition 2024»

Военнослужащие Центра специального назначения «Витязь» Росгвардии, которые достойно выступили на международных соревнованиях спецназа «Kuwait SWAT Elite International Competition 2024», вернулись в Москву из Эль-Кувейта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Известно, что состязаниях принимали участие — девятнадцать команд из пятнадцати стран мира. По итогам турнира Росгвардейцы завоевали «серебро», уступив лишь хозяевам первенства.

В Кувейте спецназовцы продемонстрировали свое профессиональное мастерство в различных условиях обстановки. Непростыми стали испытания по преодолению специальной полосы препятствий, где российская команда показала лучшее время, и выполнению стрелковых упражнений на фоне больших физических нагрузок.

Примечательно, что высоких показателей и всемирного признания спецназ Росгвардии «Витязь» добился благодаря регулярным тренировкам, творческому подходу к решению задач, постоянному самосовершенствованию и большому опыту участия в боевых операциях.

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