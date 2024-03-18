Росгвардейцы уничтожили украинские БПЛА в Белгородской области

Сразу несколько квадрокоптеров и украинских беспилотников уничтожили сотрудники Росгвардии в Белгородской области. По данным пресс-службы ведомства, все произошло около 17:10 вечера понедельника.

Ранее Минобороны отчитались об инциденте: три украинских БПЛА были сбиты в небе над Белгородской областью. Как говорится в официальном канале Росгвардии, беспилотники были обнаружены сотрудниками ведомства, после чего в отношении летательных аппаратов были применены спецсредства для борьбы.

В итоге летательные аппараты, внутри которых была взрывчатка, сразу рухнули на землю, после чего произошли взрывы. К счастью, никто в результате атак не пострадал, не зафиксировано и разрушений. Другие подробности уточняются.