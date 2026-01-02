Роскачество назвало три самых проблемных продукта 2025 года
Роскачество включило сыр и спортпитание в список самых проблемных в 2025-м
Фото: [Подорожание гречки в магазинах Подмосковья/Медиасток.рф]
Руководитель Роскачества Максим Протасов огласил антирейтинг товаров, в которых в 2025 году были обнаружены массовые нарушения. Лидерами по числу несоответствий стали две категории: сырные продукты, в частности сыр для пиццы и сыр с плесенью, а также спортивное питание.
Согласно озвученным данным, проверки выявили системные проблемы. В 45% исследованных образцов сыра, используемого в пицце, эксперты нашли неуказанные в составе растительные жиры.
Еще более тревожная ситуация сложилась с сыром с плесенью: нарушения были зафиксированы в 95% проверок, а в 35% образцов обнаружили бактерии группы кишечной палочки.
Как отметил Протасов, для этого продукта нехарактерна фальсификация.
«Для этого продукта фальсификация нехарактерна, но вопросы к чистоте производства и соблюдению технологий возникли серьезные», — отметил глава Роскачества.
Практически тотальные проблемы выявлены в сегменте порошкового протеина — нарушения коснулись 94% проверенных товаров. Основная претензия — недостоверная маркировка и несоответствие заявленному количеству белка, содержание которого в некоторых образцах едва достигало 11%.
Глава Роскачества подчеркнул, что для быстрорастущего рынка спортивного питания необходим жесткий и постоянный контроль со стороны надзорных органов.
Ранее сообщалось, что эксперты Роскачества раскрыли, какую часть банки икры занимает бесполезная жидкость.