Роскачество перечислило новогодние подарки, которые не получится вернуть в магазины

Россиянам посоветовали более ответственно подходить к выбору новогодних подарков, поскольку многие из них по существующим правилам невозможно вернуть в магазин. О рекомендациях и категориях таких товаров рассказали в Роскачестве, слова его представителей привело РИА Новости.

По правилам, клиент может вернуть в магазин покупку не позднее 14 дней с момента ее приобретения. Для этого необходимо предоставить кассовый чек, а также оригинальную упаковку. В то же время есть и невозвратные категории.

«Их магазин примет назад только в том случае, если обнаружится недостаток (брак). В ряде случаев – только после экспертизы, которая подтвердит, что не действия покупателя (получателя подарка) привели к поломке», — указали в Роскачестве.

К подобным товарам относится электроника, бытовая техника, косметика, парфюмерия, белье, ювелирные изделия из драгметаллов, а также книги и мебель. Их вернуть назад можно только в случае выявления брака, во всех остальных вариантах придется пользоваться ими, либо перепродавать и передаривать. При этом в разных магазинах могут действовать различные правила возврата вещей, поэтому стоит выяснить этот нюанс в самом торговом заведении.

Ранее сообщалось о новогоднем подарке, который сделал себе житель Сахалина. Он принял участие в новогоднем розыгрыше лотереи «Столото» и выиграл миллиард рублей. До этого подобные крупные выигрыши в России делались всего трижды, в 2020, 2023 и 2024 годах.