Роскачество развеяло популярные мифы о газированной воде

Специалисты Роскачества заявили, что газированная вода действительно может негативно влиять на зубную эмаль, однако многие распространенные утверждения о ее вреде не имеют научного подтверждения. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на экспертов организации.

Как пояснили специалисты, обычная питьевая газированная вода повышает кислотность в полости рта. Из-за образования угольной кислоты уровень pH снижается примерно до 3,5, что делает эмаль более уязвимой и повышает риск развития кариеса. Дополнительное воздействие оказывают лимон и другие цитрусовые добавки.

В Роскачестве посоветовали после употребления газировки полоскать рот обычной водой, а также пить такие напитки небольшими глотками. Это поможет уменьшить негативное воздействие на зубы и снизить вероятность появления отрыжки, связанной со скоплением углекислого газа в желудке.

При этом эксперты подчеркнули, что связь между газированной водой и гастритом научно не подтверждена. По данным организации, основными причинами заболевания считаются бактерии Helicobacter pylori, воздействие алкоголя, некоторых лекарств и других факторов.

Также специалисты опровергли популярное мнение о том, что газировка ослабляет кости или провоцирует развитие онкологических заболеваний. В Роскачестве уточнили, что подобные выводы в исследованиях касались сладких газированных напитков с добавками, а не обычной питьевой воды без сахара и красителей.

