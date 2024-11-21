Роскачество выявило фальсификацию и канцерогены в меде 17 торговых марок

Большинство сортов меда, которые продаются в России, не соответствуют своими качествами необходимым стандартам. Роскачество проверило 21 марку меда и выяснило, что только четыре из них изготовлены без нарушений. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

Эксперты Роскачества провели проверку 21 сорта меда из тех, что появляются на прилавков российских магазинов. Обнаружилось, что соответствуют стандартам только четыре из них. В остальных 17 выявили различные нарушения технологии при приготовлении. Некоторые производители смешивали натуральный мед с сахарным сиропом, другие же собирали незрелый мед и затем подвергали его перегреву. Третьи добавляли в готовый продукт канцерогенные вещества, например, оксиметилфурфурол.

Особенно «отличились» такие торговые марки, как «Медэм», «Моя цена», «Щедрый год» и «Каждый день». У них выявлены все перечисленные нарушения одновременно. Все компании, у которых были выявлены фальсификаты, были предупреждены о недопустимости выпуска таких товаров. Они пообещали исправить нарушения.

Ранее сообщалось, что в сосисках некоторых популярных марок была обнаружена микробная трансглютаминаза. Этот компонент еще называют мясным клеем, он может вызывать проблемы со здоровьем в случае накопления в организме, и в худшем варианте в состоянии спровоцировать рак. Данное вещество нашли в сосисках от компаний «Мясная коллекция МК», «Знать», «Колбасы от Макарова».