Роскомнадзор готовится ввести ограничения на поисковую выдачу VPN-сервисов

Роскомнадзор разрабатывает приказ, который запретит выдачу в поисковиках VPN-сервисов, нарушающих российские законы. Об этом сообщает ТАСС .

Планируется, что с 1 марта следующего года сервисы, которые не ограничивают доступ к запрещенной информации, станут недоступны для поиска. Как рассказал глава комитета Госдумы по информполитике Хинштейн, речь о блокировке всех сервисов VPN не идет, блокировке подвергнутся только нарушители.

Он также отметил, что другие ограничения, связанные с VPN-сервисами, Роскомнадзор вводить не планирует. Проект разрабатываемого приказа уже опубликован на портале правовых актов и доступен к ознакомлению.