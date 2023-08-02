Роскомнадзор опроверг скорый запрет техники Apple в РФ

Ранее в СМИ появилась информация, что в ведомстве намерены ввести запрет на ввоз в РФ техники американской корпорации. Причиной появления слухов стала планируемая Роскомнадзором проверка оборудования указанного бренда. Ее должен провести подведомственный Роскомнадзору «Главный радиочастотный центр».

Как информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомстве, Роскомнадзор не намерен запрещать продажу на территории техники Apple.

«Роскомнадзор опровергает информацию о том, что в России могут запретить продажу техники Apple», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее Роскомнадзор разъяснил стриминговым сервисам закон о запрете ЛГБТ-пропаганды и указал, как должны маркироваться такие картины.