Роскомнадзор оштрафовал Pinterest и Twitch на миллионы рублей
РКН оштрафовал на 9 млн рублей Pinterest и Twitch
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Онлайн-площадки Pinterest и Twitch оштрафованы Роскомнадзором на 4 и 5 млн рублей соответственно, сообщают РИА Новости и Lenta.ru.
Обе площадки были оштрафованы по статье 19.7.10-4 Кодекса об административных правонарушениях РФ («Неисполнение владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере СМИ»).
Pinterest Inc. должен выплатить штраф в размере четырех млн рублей, а Twitch — пяти млн рублей за отказ исполнять требования Роскомнадзора.
Ранее сообщалось, что Совет Федерации РФ одобрил закон о запрете треш-стримов. Нарушителям нового закона грозит штраф в размере до 1 млн рублей, а также конфискация оборудования, задействованного в проведении и записи запрещенной трансляции.