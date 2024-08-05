Роскомнадзор оштрафовал Pinterest и Twitch на миллионы рублей

Онлайн-площадки Pinterest и Twitch оштрафованы Роскомнадзором на 4 и 5 млн рублей соответственно, сообщают РИА Новости и Lenta.ru .

Обе площадки были оштрафованы по статье 19.7.10-4 Кодекса об административных правонарушениях РФ («Неисполнение владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере СМИ»).

Pinterest Inc. должен выплатить штраф в размере четырех млн рублей, а Twitch — пяти млн рублей за отказ исполнять требования Роскомнадзора.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации РФ одобрил закон о запрете треш-стримов. Нарушителям нового закона грозит штраф в размере до 1 млн рублей, а также конфискация оборудования, задействованного в проведении и записи запрещенной трансляции.