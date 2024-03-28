Роскомнадзор порекомендовал не общаться с незнакомцами в соцсетях и мессенджерах

Роскомнадзор призвал граждан России быть предельно осторожными при общении в соцсетях и мессенджерах, так как эти каналы часто используются для мошенничества и вовлечения в преступную деятельность.

Ведомство порекомендовало не вступать в переписку с незнакомыми лицами и не поддаваться провокациям.

Отдельно Роскомнадзор обратился к родителям с просьбой контролировать общение детей в соцсетях, объяснить им, что необходимо немедленно сообщать взрослым о подозрительных незнакомцах в Сети.

В пресс-релизе ведомства приводятся инструкции, как установить в соцсетях и мессенджерах настройки конфиденциальности.

Ранее Роскомнадзор начал блокировать сайты, предлагающие способы обхода блокировок.