Роскомнадзор призвал отказаться от иностранных протоколов шифрования в VPN

Роскомнадзор посоветовал владельцам российских частных виртуальных сетей (VPN) использовать только отечественные протоколы шифрования для защиты данных при их передаче. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В рекомендации подчеркивается, что Роскомнадзор советует отказаться от применения иностранных протоколов шифрования, которые используются, в частности, в приложениях, предоставляющих доступ к запрещенным материалам.

Если возникнет техническая потребность в использовании таких инструментов, Роскомнадзор просит направлять запросы с обоснованием и указанием IP-адресов, для которых необходимо сделать исключение. Запросы следует отправлять по электронной почте в ЦМУ ССОП.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор потребовал от разработчиков популярного в РФ мессенджера Telegram удалить два набора стикеров, которые запрещены на территории Российской Федерации. В противном случае создателям мессенджера грозит штраф в размере 4 млн руб.