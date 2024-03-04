Роскомнадзор проверит сбой в работе Telegram

Роскомнадзор начал проверку по факту сбоя мессенджера Telegram, говорится на официальном сайте ведомства. Отмечается, что работа проводится совместно с операторами связи.

Ранее пользователи из некоторых регионов России пожаловались на сбой в работе социальной сети. Так, о неполадках сообщали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Ижевска, а также Челябинска, Уфы, Новосибирска и Краснодара.

«Пользователи жалуются на невозможность загрузки сообщений и проблемы с открытием медиафайлов. Специалисты ЦМУ ССОП проводят проверку совместно с операторами связи», — следует из сообщения РКН.

Также, согласно данным сервиса Downradar, более 1200 жалоб было зафиксировано на 18:37 по московскому времени.

Ранее крупный сбой в работе Telegram был зафиксирован 27 февраля. Тогда на проблемы в использовании мессенджера пожаловались более 7 тысяч человек. Отмечалось, что неполадки выявили в работе WhatsApp и Viber. Кроме того, во время этого сбоя жители России сообщали о беспрепятственном доступе к заблокированной в РФ соцсети Instagram* без включения VPN.

Тогда причиной сбоя стала проверка и перенастройка шлюзов со стороны Роскомнадзора. Позже доступ к Instagram* был ограничен вновь.

Ранее IT-эксперт Алексей Ермаков оценил успехи пациента с микрочипом в мозгу от Neuralink.

*компания Meta, которой принадлежит соцсеть, признана экстремистской организацией, а ее деятельность запрещена в России