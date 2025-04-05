Роскомнадзор: работа «Альфа-банка» восстановлена

По информации Роскомнадзора, в «Альфа-банке» сегодня проводились технические работы, что послужило причиной невозможности совершить операции через Системы быстрых платежей (СБП), на данный момент сервис функционирует в штатном режиме. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что сегодня утром ряд клиентов жаловались на сложности с переводом средств в связи с проведением технических работ, однако сбоя в работе не наблюдалось.

Подчеркивается, что сегодня в 13:00 работа сервиса была восстановлена.

По данным детектора по отслеживанию сбоев Downdetector, пользователи начали жаловаться на работу указанного банка с утра. Наибольшее число жалоб поступило в 10:45, именно в это время поступило свыше 2,6 жалоб. Кроме того, наблюдалось небольшое количество жалоб на работу сервисов СБП и Т-Банка.

Ранее россияне пожаловались на массовый сбой в работе СБП.