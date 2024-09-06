Роскомнадзор удалил проект о регистрации каналов с аудиторией более 10 тыс. человек

Роскомнадзор разместил, а затем удалил требования регистрации для блогеров с аудиторией свыше 10 тыс. подписчиков, сообщил телеграм-канал Baza.

Документ был размещен на государственном портале проектов нормативных правовых актов.

В соответствии с этим приказом, Роскомнадзор намеревался собрать от владельцев блогов и администраторов каналов следующую информацию: название канала и ссылку на него, полные имена владельцев, телефонные номера и адреса электронной почты, использованные для создания и ведения канала или блога, IP-адреса компьютеров, с которых осуществляется управление каналом.

Юридические лица должны были указать название организации, форму собственности и регистрационный номер. Индивидуальные предприниматели — свои полные имена и регистрационный номер. Зарубежные компании — название фирмы, страну регистрации, налоговый идентификатор и регистрационный номер в торговом реестре страны.

Согласно документу, данные блогеров и авторов каналов будут удалены из реестра, если они закроют свою страницу или их аудитория упадет ниже 10 тыс.

Сообщить об удалении страницы в Роскомнадзор необходимо будет в течение трех рабочих дней.

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