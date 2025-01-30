Роскомнадзор впервые составил протокол на мессенджер Discord

Впервые в истории РФ был составлен административный протокол на мессенджер Discord за его отказ локализовать данные российских пользователей. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание получило информацию от судебного участка Таганского района Москвы. По ней в отношении Discord был составлен протокол, основанием для которого стал отказ руководства мессенджера локализовать данные пользователей из РФ. Еще в октябре 2024 года к Discord были приняты ограничительные меры из-за нарушения им российского законодательства. Теперь же по итогам составления протокола компании грозит крупный штраф, максимальная сумма которого может составить 6 млн руб.

Аналогичная ситуация сейчас и с сайтом, который проводит онлайн-курсы Coursera Inc. В его отношении также составлен протокол за отказ локализовать персональные данные россиян. Судя по всему, 5 февраля будут рассмотрены дела обеих платформ. Второму нарушителю грозит такое же наказание.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор допустил введение новых мер ограничительного характера в отношении YouTube из-за нарушения законов РФ. Данный видеохостинг продолжает неуважительно относиться к россиянам и РФ и по этой причине может снова подвергнуться тем мерам, которые заставят его соблюдать российские правила.